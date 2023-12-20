Вольф назвал Гран-при, которым он гордится, и этап, который считает неудачным в 2023-м

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопросы по поводу минувшего сезона Формулы-1. У Вольфа поинтересовались, каким моментом в 2023 году он гордится больше всего, а какой считает самым неудачным.

«Это сложно, ведь было так много моментов, когда у нас были большие ожидания, но всё получалось не так, как мы хотели. В Бразилии было сложно. В 2022 году у нас там была хорошая гонка. В прошлом году мы доминировали весь уикенд, здорово провели спринтерскую гонку, а потом и основную, а в 2023-м всё было наоборот. Так что это был неудачный момент.

Хорошим моментом был воскресный вечер в Абу-Даби. Я никогда не обращал особого внимания на вторную и третью позиции. Конечно, мы хотим финишировать на первом месте. Но это было важно для команды с эмоциональной и моральной точек зрения. Это был хороший момент», — приводит слова Вольфа Speedcafe.

На Гран-при Абу-Даби пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был третьим.