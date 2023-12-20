В «Астон Мартин» заявили, что используют отдельную дверь, работая в аэротрубе «Мерседеса»

Команды Формулы-1 «Мерседес» и «Астон Мартин» соблюдают определённые принципы при работе в аэродинамической трубе, принадлежащей немецкому гоночному коллективу. Сообщается, что «Мерседес» и британская команда пользуются отдельной дверью. Такая мера была предпринята с целью обеспечения абсолютной конфиденциальности.

«ФИА довольно строга и проводит много проверок. Но мы с «Мерседесом» пользуемся разными входными дверями. Работают разные люди. Так что с точки зрения конфиденциальности у нас сложились прочные отношения с «Мерседесом». ФИА этот процесс контролирует», — приводит слова гоночного директора «Астон Мартин» Тома Маккалоу Motorsport.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» был пятым в Кубке конструкторов, а «Мерседес» — вторым.