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ФИА ужесточила правила в отношении права команд Ф-1 делать запросы на пересмотр решений

ФИА ужесточила правила в отношении права команд Ф-1 делать запросы на пересмотр решений
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Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила свой спортивный кодекс, затронув момент с правом на пересмотр, посредством которого команды Формулы 1 могут оспаривать решения.

Если раньше у команд было 14 дней с момента окончания соревнований, в течение которых они имели возможность подать заявку, то теперь этот срок сокращён до 96 часов. При этом стюарды могут предоставить гоночным коллективам дополнительный день.

Кроме того, ранее плата за запрос на пересмотр не взималась. Отныне команды должны будут заплатить аванс и потеряют его, если запрос будет отклонён.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация ввела новое наказание для виновников появления красных флагов в Формуле-2 и Формуле-3.

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