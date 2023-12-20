Экс-глава «Альпин» заявил, что в команде могли приложить усилия и сохранить Оскара Пиастри

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр сообщил, что команда могла приложить чуть больше усилий в попытке сохранить пилота Оскара Пиастри, который

«Была проверка со стороны Совета по признанию контрактов (CRB), который оказался на стороне Оскара и «Макларена», но это не единственный возможный вариант. Если бы мы проверили контракт в английских судах, поскольку он регулировался английским законодательством, результат мог бы сильно отличаться от результатов CRB.

С точки зрения английского права всё могло быть иначе. Но было принято решение не продолжать борьбу и оставить всё как есть. И это нормально, это было решение, которое не я принимал. Это было решение, которое было принято за меня.

Думаю, следующий год или год спустя будет более показательным в плане возможностей Пиастри. Оскару нужен был этот год, чтобы привыкнуть к команде, трассам, машине, которая находится под ним. Я думаю, что Ландо Норрис исключительный пилот, и вы можете увидеть это в сравнении. Хотя все говорят, что Оскар проделал хорошую работу, и это правда, я думаю, что Ландо всё ещё был далеко впереди. Не во всех гонках, но по общему количеству очков и некоторым личным показателям», — рассказал Зафнауэр в интервью Питеру Уиндзору.

Напомним, в конце 2022 года «Альпин» объявил о контракте с Пиастри на сезон-2023, но сам гонщик позднее опроверг эту информацию и заявил, что уже имеет соглашение с «Маклареном». Совет по признанию контрактов Международной автомобильной федерации (ФИА) встал на сторону австралийского пилота.