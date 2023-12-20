В Tesla хотят научить Cybertruck плавать

В компании Tesla работают над созданием пакета модификации для Cybertruck, с помощью которого электропикап сможет вплавь преодолевать небольшие водоёмы, сообщает издание Carscoops со ссылкой на заявление представителей компании.

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен и вице-президент отдела инжиниринга Ларс Морави побывали на шоу Джея Лено, в котором рассказали, что розетка, находящаяся в кузове пикапа, способна запитать подвесной лодочный мотор.

Морави также отметил, что Cybertruck уже «почти плавает», однако, по его словам, автомобилю необходимо добавить плавучести, после чего он сможет преодолевать расстояния до 100 метров по воде.

Сроки создания необходимого пакета модификаций представители Tesla не назвали.