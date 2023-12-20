Трековый гиперкар за € 7 млн будет ещё мощнее. Обещают, что он быстрее автомобилей WEC

Трековый гиперкар 777 Motors, который компания создаёт совместно с Dallara и Umberto Palermo Design, получит больше мощности, чем ожидалось изначально. В июне, когда 777 Motors впервые рассказала подробности о своём автомобиле, предполагалось, что у него будет 730 лошадиных сил, но теперь стало известно, что машина будет обладать 789 л. с.

Гиперкар 777 Фото: 777 Motors

Напомним, гиперкар 777 спроектирован совместно с инженерами Dallara, а под капотом у него 4,5-литровый двигатель Gibson V8, который активно используется в гонках на выносливость. Машина будет выпущена в семи экземплярах и позволит владельцу ощутить динамику и скорость гоночных спортпрототипов.

Гиперкар 777 Фото: 777 Motors

Отмечается, что у автомобиля не будет гибридной составляющей, чтобы обеспечить минимально возможную массу, однако за счёт синтетического топлива выбросы углекислого газа удалось сократить на 65%.

Кокпит гиперкара 777 Фото: 777 Motors

Скоростные характеристики гиперкара не сообщаются, но создатели обещают, что круг по трассе в Монце он сможет проехать за 1 минуту и 33 секунды, притом что время поула в гонке «6 часов Монцы» 2023 года, показанное экипажем Toyota Gazoo Racing, составило 1:35,358.

Стоимость машины составляет € 7 млн. Владельцы смогут получить гиперкар в 2025 году.