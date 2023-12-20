Сайнс: не забуду этап в Сингапуре до конца карьеры

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о выступлении итальянской команды в минувшем сезоне, а также назвал момент, который запомнится ему на всю карьеру.

«Сезон получился с хорошими моментами. Этап на Марина Бей я не забуду до конца карьеры, печальный старт, которого мы не ожидали, и гордость от того, что мы смогли это преодолеть.

Год был тяжёлым, в субботу машина была лучше, чем в воскресенье. Вы отстаёте в гонке и покидаете трассу расстроенным, но в понедельник снова полны оптимизма. Гонка за гонкой, возвращение после неудач и поиск решений для того, чтобы стать сильнее», — приводит слова Сайнса издание Marca.

Ранее Сайнс высказался о ситуации с заключением нового контракта с «Феррари».