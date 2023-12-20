Источник: «Заубер» презентует новую машину 5 февраля

Команда «Заубер» назначила дату презентации машины 2024 года, мероприятие запланировано на 5 февраля, сообщает издание Motorsport Italia. Анонс нового названия коллектива, в прошлом именовавшегося «Альфа Таури», состоится 1 января.

Напомним, в минувшем сезоне «Альфа Таури» заняла восьмое место в Кубке конструкторов, опередив «Хаас» и «Альфа Ромео». Австралиец Даниэль Риккардо, присоединившийся к команде в середине года, занял 17-е место в личном зачёте. Японец Юки Цунода завершил чемпионат на 14-й строчке.

Ранее появилась информация, согласно которой в заявочном листе Международной автомобильной федерации (ФИА) на сезон-2024 коллектив зарегистрирован под названием Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — имена брендов, сотрудничающих с командой.