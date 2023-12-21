В России официально появится кроссовер Wey Mocha

В 2024 году в России начнутся продажи кроссовера Wey Mocha от китайского концерна Great Wall, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Хавейл Мотор Рус». Этот автомобиль, также известный как Wey 05 и Coffee 01, станет первым гибридным автомобилем Great Wall, официально доступным в России.

Wey Mocha был представлен в январе 2021 года и назван в честь кофейного напитка мокко, а потому на некоторых европейских рынках фигурирует под названием Coffee 01. Гибридная версия кроссовера появилась в мае 2023 года, когда публике была представлена обновлённая модель.

Под капотом у автомобиля гибридная силовая установка E20N комбинированной мощностью около 295 лошадиных сил. Заявляется, что кроссовер достигает скорости в 100 км/ч за пять секунд, а в пределе он способен разгоняться до 235 км/ч. Запас хода составляет 864 километра.

Согласно сообщению «Автостата», Great Wall планирует представить в России ещё некоторое количество моделей, но более подробная информация появится позднее.