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Перес раскритиковал расширение календаря Ф-1 и рассказал, к чему это приведёт

Перес раскритиковал расширение календаря Ф-1 и рассказал, к чему это приведёт
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о расширении календаря Формулы-1. Напомним, в сезоне-2024 впервые пройдут 24 гонки.

«Увеличение числа гонок? Да, это тот вопрос, который мы собираемся обсудить, чтобы посмотреть, что можно сделать. Вероятно, сейчас уже слишком поздно что-то менять в расписании следующего сезона, но в следующем году нужно действительно попытаться добиться максимального эффекта.

Я никогда не видел людей настолько измотанными в последней гонке. Поэтому я думаю, что мы должны отнестись к этому очень серьёзно. Очевидно, что для спорта важно, чтобы пилоты и дальше могли демонстрировать столь долгие карьеры, которые мы видели.

Мы хотим, чтобы и у механиков тоже была очень долгая карьера. Так что, я думаю, это то, что мы должны обязательно учитывать», — приводит слова Переса Racingnews365.

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