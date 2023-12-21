Кристиан Хорнер: новый болид «Ред Булл» будет эволюцией, а не революцией

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, чего следует ожидать от нового болида команды.

«Это будет эволюция, а не революция. Мы учли все детали, потому что мы не можем позволить себе быть спокойными, но команде и нет смысла изобретать велосипед. Машина в значительной степени будет результатом развития этого болида. Именно так мы и работали на протяжении последних 12 месяцев и будем придерживаться такого плана при подготовке к новому сезону. Уверен, что мы достигли вершины возможностей машины быстрее, чем наши конкуренты, так что в сезоне-2024 они к нам приблизятся.

Я уверен, что в новом году мы увидим гораздо больше болидов, которые будут похожи по философии на RB19. Если вы стоите на месте в этом бизнесе, вы, как правило, движетесь назад. И мы первыми достигли пика, но теперь мы подчиняемся закону убывающей отдачи.

Из-за нехватки времени на работу в аэродинамической трубе, хотя мы и перешли на создание новой машины раньше соперников, у нас всё равно было меньше времени на это. Поэтому нам пришлось быть очень бережливыми и избирательными в отношении того, куда мы потратим время в работе над RB20, чтобы способствовать развитию сильных сторон RB19», — приводит слова Хорнера Motorsport.