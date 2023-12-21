Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Макларена»: после 2025 года Ландо Норрис будет первым вариантом всех топ-команд

Глава «Макларена»: после 2025 года Ландо Норрис будет первым вариантом всех топ-команд
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил мнение, что британский пилот команды Ландо Норрис будет интересен всем топовым коллективам, когда истечёт его действующий контракт.

«Ландо Норрис? Это пилот, который интересен всем командам на пит-лейне. Сколько ещё будет выступать Льюис Хэмилтон? Какие планы у «Мерседеса»? Как долго ещё продержится Серхио Перес?

Конечно, я думаю что три другие топ-команды не имеют представления о составе пилотов после 2025 года. И, думаю, учитывая выступления Ландо, он будет первым вариантом в списке любой команды», – приводит слова Брауна The Race.

Контракт 24-летнего Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца сезона-2025. Норрис провёл всю свою карьеру в Формуле-1 в составе британской команды.

Материалы по теме
Фото
Художник представил уникальную открытку к 60-летию «Макларена» с многочисленными отсылками
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android