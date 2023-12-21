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Тюнинг-ателье показало концепт гиперкара будущего. Это аэромобиль

Тюнинг-ателье показало концепт гиперкара будущего. Это аэромобиль
Концепт аэромобиля от Mansory
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Тюнинг-ателье Mansory, которое в этом году отметилось необычной версией Ferrari 812 GTS и самым мощным в истории Mercedes-Benz S-класса, представило концепт автомобиля будущего — это аэромобиль, выполненный в стиле итальянских гиперкаров.

Концепт аэромобиля от Mansory

Концепт аэромобиля от Mansory

Фото: Mansory

У концепта нет названия, он представляет собой скорее полёт фантазии дизайнеров, нежели планирующийся к запуску продукт. В небольшом видео Mansory демонстрирует, что аэромобиль летает среди небоскрёбов, а при приземлении выпускает колёса и затем продолжает движение по асфальту.

Концепт аэромобиля от Mansory

Концепт аэромобиля от Mansory

Фото: Mansory

Добавим, что в 2023 году первые лётные испытания успешно прошёл прототип аэромобиля Samson Switchblade, а компания Doroni получила сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA), и вскоре её летающий автомобиль должен быть допущен к полётам. Помимо этого, китайская компания Xpeng представила уникальный модульный проект на базе минивэна со встроенным в багажник двухместным коптером.

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