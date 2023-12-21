Ферстаппен: соперники не глупы, они учатся и в следующем сезоне приблизятся к нам

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь высказался о том, что в новом сезоне команде будет тяжело повторить свой успех.

«Остальные команды улучшат свои машины и приблизятся к нам. Я не думаю, что нам реально удастся вновь добиться такого количества побед. Но это нормально. То, что мы уже провели один такой сезон, – безумие.

Соперники не глупы. Они учатся. Разумеется, чем дольше правила остаются неизменными, тем сильнее будет сближаться пелотон, потому что команды начинают понимать, в каком направлении им развиваться.

К счастью, мы очень хорошо справились с этими правилами, но я ожидаю, что в следующем году остальные коллективы несомненно сделают шаг нам навстречу. Я не знаю, какая именно команда, потому что у всех, кроме нас, были взлёты и падения в этом сезоне. Так что не знаю, какая команда сделает самый большой скачок зимой. Конечно, надеюсь, они всё ещё останутся позади нас, но увидим в Бахрейне», – приводит слова Ферстаппена BBC.