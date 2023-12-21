Кристиан Хорнер прояснил условия для продления контракта «Ред Булл» с Пересом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу возможности заключения нового контракта с пилотом команды Серхио Пересом. По словам Хорнера, при принятии решения австрийский гоночный коллектив будет опираться на результаты Переса в 2024 году.

«Чеко – наш гонщик на 2024 год. Если он отлично поработает в следующем году, нет причин, по которым мы не продлили бы его контракт на 2025-й, но всё будет зависеть исключительно от того, чего он достигнет за большую часть сезона», — приводит слова Хорнера The Independent.

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года Перес занял второе место. Чемпионом стал его товарищ по команде Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.