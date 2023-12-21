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Хорнер рассказал, что Перес должен улучшить перед следующим сезоном Формулы-1

Хорнер рассказал, что Перес должен улучшить перед следующим сезоном Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении пилота команды Серхио Переса в прошедшем сезоне Формулы-1. Как считает Хорнер, в преддверии следующего сезона «Королевских гонок» мексиканцу следует улучшить свои выступления в квалификациях.

«Поскольку борьба становится более плотной, неизбежно возникает желание, чтобы ваши две машины были как можно ближе друг к другу. Гоночный темп Чеко во многих случаях был очень высоким, но его выступление в квалификации, вероятно, является той областью, на которой ему нужно сосредоточиться зимой, и он сам это прекрасно осознаёт. Он должен повысить свой квалификационный темп», — приводит слова Хорнера The Independent.

Ранее Хорнер прояснил условия для продления контракта «Ред Булл» с Пересом.

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