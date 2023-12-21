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Эдди Джордан назвал команду, которая станет главным сюрпризом в 2024 году

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал, что британская команда «Макларен» удивит многих в 2024 году.

«Макларен» – просто глоток свежего воздуха в нынешнем году.

Оскар проявил себя потрясающе. Для того чтобы новичок гонялся так в паре с выдающимся талантом Ландо Норрисом – мы все знаем, насколько он быстрый.

На мой взгляд, команда станет большим сюрпризом для большинства людей в следующем году», – приводит слова Джордана PlanetF1.

Напомним, «Макларен» после неудачного старта для команды в сезоне-2023 закончил чемпионат на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Команда набрала 302 очка в чемпионате, уступив лишь «Феррари», «Мерседесу» и «Ред Булл».

Отметим, что Норрис завершил сезон на шестом месте в личном зачёте пилотов, уступив испанцу Карлосу Сайнсу в одно очко (205 против 206).