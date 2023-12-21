Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон вновь прыгнул с парашютом, теперь самостоятельно

Льюис Хэмилтон вновь прыгнул с парашютом, теперь самостоятельно
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вновь совершил прыжок с парашютом. Ранее Хэмилтон уже прыгал с парашютом, но с инструктором. В этот раз Льюис сделал это самостоятельно.

«Постоянный пассажир», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом:

В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков). В конце августа стало известно о заключении нового контракта Льюиса с «Мерседесом». Соглашение рассчитано до конца 2025 года. Также на два сезона немецкая команда продлила контракт с Джорджем Расселлом.

Материалы по теме
«Мерседес» уже два года проваливается в Ф-1. Есть ли шанс на возрождение?
«Мерседес» уже два года проваливается в Ф-1. Есть ли шанс на возрождение?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android