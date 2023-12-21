Льюис Хэмилтон вновь прыгнул с парашютом, теперь самостоятельно

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вновь совершил прыжок с парашютом. Ранее Хэмилтон уже прыгал с парашютом, но с инструктором. В этот раз Льюис сделал это самостоятельно.

«Постоянный пассажир», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом:

В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков). В конце августа стало известно о заключении нового контракта Льюиса с «Мерседесом». Соглашение рассчитано до конца 2025 года. Также на два сезона немецкая команда продлила контракт с Джорджем Расселлом.