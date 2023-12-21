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Вольф высказался о шансах Мика Шумахера получить место боевого пилота в Формуле-1

Вольф высказался о шансах Мика Шумахера получить место боевого пилота в Формуле-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф дал комментарий по поводу предстоящего участия немецкого пилота Мика Шумахера в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). В 2024 году Мик выступит в WEC в составе «Альпин» в программе гиперкаров. Шумахер является резервистом «Мерседеса».

«Мик – хороший гонщик и заслуживает права быть в Формуле-1. К сожалению, сейчас нет ни одного свободного места. Переход Мика в WEC, с таким конструктором, как «Альпин» – очень хорошая возможность для него. Я верю, что он отлично справится со своими обязанностями и это поможет ему оставаться в форме и, возможно, поможет вернуться в Формулу-1», — приводит слова Вольфа Speedcafe.

Ранее о Шумахере высказался экс-президент Формулы-1 Берни Экклстоун.

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