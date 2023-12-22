Кристиан Хорнер вновь иронично отреагировал на слухи о разногласиях с Хельмутом Марко

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вновь порассуждал о слухах о его конфликте с консультантом Хельмутом Марко.

«Я не могу читать некоторые материалы без доли юмора. В наши дни удивительно, что можно бросить камешек в воду в Бразилии, и круги на воде превратятся в большие волны, когда достигнут Европы. Но я думаю, это также показывает, что, поскольку мы досрочно выиграли оба чемпионата, говорить и писать журналистам особо не о чём, поэтому очень легко запутать ситуацию.

У нас с Хельмутом прекрасные отношения с 1996 года, когда я впервые встретил его, у нас очень прочные рабочие отношения, и с тех пор ничего не изменилось», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

По ходу минувшего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном уходе Хельмута Марко из «Ред Булл».