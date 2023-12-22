Ферстаппен рассказал, как долго может идти по улицам Монако, пока его не заметят фанаты

Трёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своей популярности.

«Насколько я знаменит в Монако, где сейчас живу? В Монако ко мне довольно часто подходят на улице, обычно туристы. Но там более спокойно, чем в Нидерландах. Я могу пройти две минуты, прежде чем ко мне подойдут», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его официального сайта со ссылкой на Formule1.nl.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Фолрмулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс его добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.