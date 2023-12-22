Штайнер сообщил, почему с новыми молодыми пилотами «Хаас» будет успешнее, чем при Мазепине

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможности приглашения в команду новичков. Ранее Гюнтер говорил, что больше не хочет работать с молодыми гонщиками. Теперь глава «Хааса» немного смягчил позицию.

«Нужно думать, будет ли приглашение новичков идеально для команды? В чём минусы, а в чём плюсы? На каком-то этапе выбора просто нет, и тогда приходится пытаться делать всё возможное», — приводит слова Штайнера Speedcafe.

Штайнер также высказал мнение, что если команда снова подпишет контракт с новичком на 2025 год, то, по крайней мере, будет в лучшем положении для развития, чем это было в то время, когда пилотами гоночного коллектива были Никита Мазепин и Мик Шумахер:

«Мы будем опытнее, чем тогда, поэтому, очевидно, мы будем лучше подготовлены. Но, как я уже говорил ранее, на каком-то этапе у выбора может просто не быть».