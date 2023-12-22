Экклстоун вновь не стал использовать карикатуры в рождественской открытке

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун во второй раз подряд выбрал несвойственный для себя стиль рождественской открытки. По установившейся традиции Берни ежегодно рассылает праздничные открытки друзьям и коллегам в преддверии Рождества.

В нынешней открытке нет каких-либо отсылок к завершившемуся сезону Формулы-1. Вместо этого на ней просто изображён зимний пейзаж с рождественским пожеланием.

«Простите, что в этом году я не придумал ничего интересного или странного, что можно было бы изобразить на открытке. Поэтому хотел бы просто пожелать вам всем мирного и счастливого завершения года. Пусть 2024 год принесёт вам только хорошее, и пусть мир будет более стабильным», – написал Экклстоун.

Годом ранее Берни также ограничился просто пожеланием. Прежде экс-руководитель Ф-1 на своих открытках обыгрывал какие-либо сюжеты, которые происходили в сезоне, как правило, с юмористическим уклоном.

Так выглядела открытка Экклстоуна в 2012 году: