Макс Ферстаппен: чем старше я становлюсь, тем больше мне кажется, что я похож на отца

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что считает себя похожим на своего отца Йоса. По словам Макса, успех, которого он достиг, стал возможным благодаря отцу.

«Если бы я был руководителем команды, был бы я больше похож на Кристиана Хорнера или Гюнтера Штайнера? Ха-ха, я думаю, ни то, ни другое. Мне кажется, я похож на своего отца. Когда я был маленьким, я всегда думал: «Я не такой, как мой отец». Но чем старше я становлюсь, тем больше мне кажется, что я похож на него. В том, сколько энергии я вкладываю, чтобы всё сделать правильно, насколько серьёзно я к этому отношусь и сколько времени трачу на рабочий процесс. Это постоянное стремление к совершенству я унаследовал от него. В конце концов, я думаю, это хорошие качества.

В этом мире много талантливых людей, но также есть и много очень ленивых. Почти всегда самые трудолюбивые пожинают плоды. А те, кто довольствуется вторым и третьими местами, не достигают главных высот. В то же время люди, которые ненавидят быть третьими или вторыми, всегда продолжают бороться и никогда не сдаются, в итоге добиваются своего», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его официального сайта со ссылкой на Formule1.nl.