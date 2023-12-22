Глава «Феррари» опроверг все слухи о том, что Леклер — первый номер команды

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что в команде не разделяют пилотов на первого и второго номеров и предоставляют им равные возможности.

«В этом сезоне мы показали, что у нас более чем равное отношение к пилотам. Я прекрасно помню, что год назад мне задавали кучу вопросов о том, что Шарль будет первым номером, а Карлос вторым и тому подобных.

Мы несколько раз показывали, что наши гонщики равны. Я думаю, лучшим примером была гонка Гран-при Сингапура, когда Шарль согласился стартовать на мягком комплекте шин, чтобы обогнать Расселла и заблокировать его. Когда мы попросили Шарля притормозить Расселла, он это сделал. Это означало, что наши пилоты проделали очень хорошую работу вместе.

Дело в том, что у нас нет гонщика номер один, который имел бы большое преимущество. У нас есть два гонщика, которые хорошо справляются со своей работой.

Я думаю, что Карлос был в отличной форме после летнего перерыва, у него была очень хорошая серия в Монце и Сингапуре.

Вероятно, положительные результаты Шарля в конце сезона в том числе являются реакцией на это. Я буду продолжать мыслить в этом направлении, я не хочу, чтобы у меня был один хороший актив и второй, не такой ценный. У нас две машины, два пилота. Одним из положительных моментов сезона является то, что они набрали почти одинаковое количество очков.

В новом сезоне мы предоставим им точно такой же уровень свободы и такой же подход к стратегии гонки», — приводит слова Вассёра Racingnews365.