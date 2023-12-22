В команде Ферстаппена сообщили, что уже готовятся к будущему завершению карьеры пилота

Нико де Йонг, генеральный директор фирменного интернет-магазина пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщил, что бренд уже готовится к будущему завершению карьеры гонщика.

«Что делает нашу компанию уникальной, так это то, что она вращается вокруг одного человека, который рано или поздно всё-таки прекратит участвовать в гонках.

Теперь у нас есть интернет-магазин, но это ещё не всё. На будущее можно смотреть по-разному. В любом случае, в наши амбиции не входит закрываться, когда Макс перестанет участвовать в гонках.

Важно, чтобы мы имели осмысленную интерпретацию имеющейся у нас концепции. Если у компании скоро появится собственная гоночная команда, то логично, что и мы к ней присоединимся. Но если Макс решит продолжать заниматься модой, то это тоже вариант. Или он будет связан с картингом или чем-то ещё.

Дело в том, что мы знаем, как вести игру с точки зрения закупок, продаж и маркетинга. Мы можем сделать это для одного пилота, но мы можем сделать это и для нескольких. Короче говоря, пока вопрос открыт, но видно, что мы уже об этом думаем», — приводит слова де Йонга Formule 1.