Спортивный директор «Ред Булл»: в Мехико мы набрали механиков только в воскресенье утром

Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли рассказал о том, что команда испытала трудности с набором механиков во время этапа Гран-при Мексики завершившегося сезона.

«Этот год получился довольно тяжёлым для нас в плане болезней, свадеб, похорон, когда люди пропускали этапы. Поэтому у нас всегда есть резерв.

Но в Мехико заболевших желудочной инфекцией оказалось так много, что мы собрали полный комплект только в воскресенье утром. И при этом трое выполняли сразу несколько функций», — приводит слова Уитли пресс-служба австрийской команды.

Напомним, победителем этапа Гран-при в Мехико стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выигравший в этом сезоне чемпионат мира. Его партнёр по команде Серхио Перес не смог закончить гонку.