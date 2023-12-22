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Спортивный директор «Ред Булл»: в Мехико мы набрали механиков только в воскресенье утром

Спортивный директор «Ред Булл»: в Мехико мы набрали механиков только в воскресенье утром
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Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли рассказал о том, что команда испытала трудности с набором механиков во время этапа Гран-при Мексики завершившегося сезона.

«Этот год получился довольно тяжёлым для нас в плане болезней, свадеб, похорон, когда люди пропускали этапы. Поэтому у нас всегда есть резерв.

Но в Мехико заболевших желудочной инфекцией оказалось так много, что мы собрали полный комплект только в воскресенье утром. И при этом трое выполняли сразу несколько функций», — приводит слова Уитли пресс-служба австрийской команды.

Напомним, победителем этапа Гран-при в Мехико стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выигравший в этом сезоне чемпионат мира. Его партнёр по команде Серхио Перес не смог закончить гонку.

Формула-1 2023. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
29 октября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:02:30.814
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
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