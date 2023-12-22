В ФИА рассказали, из-за чего отложили тесты брызговиков в Формуле-1

Глава комиссии Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным автомобилям Николас Томбасис рассказал о сложностях, с которыми столкнулись инженеры при разработке защитных брызговиков для установки на машины в условиях сильного дождя, чтобы решить проблему с плохой видимостью.

«Мы провели тесты в июле в сотрудничестве с «Мерседесом» и небольшой поддержке «Макларена», которые в итоге показали, что брызговики оказались слишком маленькими. К тому же они закрывали не так много площади колёс. Поэтому у нас пока не получилось решить вопрос, являются ли брызговики рабочим решением проблемы.

Мы не стремимся решить все проблемы здесь и сейчас. Очевидно, что проблемы с видимостью в дождь всё равно останутся, но нам бы хотелось понять, как закрытие колёс повлияет на уменьшение брызг. И если мы увидим, что это действительно разумный шаг, то продолжим заниматься этим вопросом.

Команды попросили перенести следующие тесты на весну, чтобы сократить расходы. Нас такой вариант устраивал и мы посчитали это разумным. Когда работа возобновится, она прежде всего будет посвящена сбору информации. Мы хотим понять, действительно ли появление брызговиков является верным решением», — приводит слова Томбасиса The Race.

Отметим, что если Формула-1 решится на использование брызговиков, то появятся они не раньше нового регламента, который вступит в силу в 2026 году.