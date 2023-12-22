«Уильямс» объявил дату презентации на сезон-2024 Формулы-1

Британская команда «Уильямс» объявила дату презентации на сезон-2024 в Формуле-1.

Новая гоночная кампания «Уильямса» официально начнётся в понедельник, 5 февраля, на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба британской команды.

В сообщении от пресс-службы ничего не говорится про презентацию болида, так что, вероятно, команда представит ливрею и пообщается со СМИ о предстоящем сезоне Формулы-1.

Напомним, в сезоне-2023 «Уильямс» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Команда из Англии набрала 28 очков, обогнав в таблице «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Хаас».

Отметим, что «Уильямс» сохранил состав пилотов на сезон-2024. В него вошли Александер Албон, который занял 13-е место в личном зачёте пилотов, и Логан Сарджент, оказавшийся на 21-й строчке таблицы.