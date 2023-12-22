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Трофей Деймона Хилла со знаменитого Гран-при Венгрии — 1997 продают за $ 2 тыс.

Трофей Деймона Хилла со знаменитого Гран-при Венгрии — 1997 продают за $ 2 тыс.
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Один из трофеев британского пилота Дэймона Хилла, который является чемпионом Формулы-1 1997 года, был выставлен на продажу. Об этом сообщает RaceFans.

По информации источника, титул за второе место на Гран-при Венгрии 1997 года, завоёванный Хиллом, пытаются продать за $ 2 тыс.

Отметим, что титул принадлежал команде «Эрроуз», но в 2023 году активы команды были распроданы, а трофей достался частному владельцу, который решил выставить его на продажу.

Напомним, после ухода из «Уильямса» действующий чемпион мира Хилл выступал за команду «Эрроуз» в 1997 году. Британец на совершенно средней машине лидировал на протяжении большей части гонки Гран-при Венгрии, но из-за поломки в итоге финишировал вторым.

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