Трофей Деймона Хилла со знаменитого Гран-при Венгрии — 1997 продают за $ 2 тыс.

Один из трофеев британского пилота Дэймона Хилла, который является чемпионом Формулы-1 1997 года, был выставлен на продажу. Об этом сообщает RaceFans.

По информации источника, титул за второе место на Гран-при Венгрии 1997 года, завоёванный Хиллом, пытаются продать за $ 2 тыс.

Отметим, что титул принадлежал команде «Эрроуз», но в 2023 году активы команды были распроданы, а трофей достался частному владельцу, который решил выставить его на продажу.

Напомним, после ухода из «Уильямса» действующий чемпион мира Хилл выступал за команду «Эрроуз» в 1997 году. Британец на совершенно средней машине лидировал на протяжении большей части гонки Гран-при Венгрии, но из-за поломки в итоге финишировал вторым.