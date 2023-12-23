Хорнер: в Ферстаппене нет напыщенности и высокомерия, он просто один из ребят в боксах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об отношениях пилота Макса Ферстаппена с остальными членами команды.

«На мой взгляд выступление Макса в минувшем сезоне было исключительным. То, что он показывал, можно увидеть не так часто. Конечно, ему нужно быть одним целым с командой. У нас должно быть полное доверие, и оно у нас есть.

Команда обладает невероятной силой, и это позволило нам добиться таких высот. Макс – талант поколения, и то, что он сделал… У него больше 50 побед в 26 лет, и если вы посмотрите на количество его побед на Гран-при за последние три сезона, то оно восхищает.

[При этом] в нём нет никакой напыщенности и высокомерия. Он заходит в боксы, и ребята постоянно подшучивают друг над другом. Он просто один из них, и, думаю, все это в нём любят и по-настоящему ценят. Вы знаете, что он выложится на 110 процентов, но он не примадонна. Он просто садится за руль, показывает результат и видит себя частью команды», – приводит слова Хорнера Mirror.