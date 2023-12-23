Один из редчайших Bugatti Chiron сразился в дрэг-гонке с двумя мотоциклами

Один из редчайших суперкаров в мире — полноприводный Bugatti Chiron Super Sport, выпущенный всего в 30 экземплярах — сразился с мотоциклами Kawasaki Ninja H2R и Ducati Panigale SP2 в гонке на четверть мили по правилам дрэг-рейсинга. Видео заездов публикует YouTube-канал Carwow.

Права на видео принадлежат Carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Carwow.

Представленный в видео Bugatti Chiron Super Sport стоимостью $ 5 млн обладает мощностью в 1578 лошадиных сил и способен достигать скорости в 490 км/ч. При этом у Kawasaki Ninja H2R и Ducati Panigale SP2 305 и 213 сил соответственно, однако вес мотоциклов намного меньше — 216 и 195 килограмм против 1995 у Bugatti.

Победу в итоге одержал суперкар Bugatti, преодолевший четверть мили за 9,6 секунды, однако Kawasaki Ninja H2R уступил лишь одну десятую, показав время в 9,7 секунды. Ducati Panigale SP2 преодолел дистанцию за 10,4 секунды.