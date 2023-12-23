«Абсолютная нелепость». Американский портал оценил внешний вид электромобиля из России

Американский автомобильный портал Motor1.com обратил внимание на представленную недавно разработку электромобиля от Московского Политеха и назвал новинку «абсолютно нелепой». «Даже Fiat Multipla выглядит теперь не так плохо, верно?» — пишет автор заметки.

Журналист обратил внимание на необычное расположение боковых стёкол и фар. При этом в материале указано, что силовая установка и батареи автомобиля разработаны в России.

По некоторым данным, представленный автомобиль — это тестовый прототип, на котором создатели машины испытывают работоспособность ключевых компонентов.

Напомним, новинка получила название «Амбер». Несущая структура, подвеска и рулевое управление были разработаны специалистами Политеха. В пресс-релизе вуза отмечено, что серийное производство электрокара планируется в 2025 году. Предполагается, что к этому моменту у автомобиля будет иная внешность.