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Хаккинен: «Макларен» очень близок к победе в Гран-при

Хаккинен: «Макларен» очень близок к победе в Гран-при
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен считает, что британская команда «Макларен» способна выиграть Гран-при в ближайшем будущем.

«Вижу ли я победу «Макларена»? Это очень близко. Когда я выступал за «Макларен», мы не раз оказывались в тяжёлых ситуациях. Некоторые Гран-при получались крайне разочаровывающими, машина вообще не работала. Я и мой напарник жаловались так, как будто этому не будет конца, я прошёл через это.

Я видел и плохие, и хорошие дни, поэтому, когда я гуляю по базе, то чувствую всеобщий позитивный настрой. Победа близка, думаю, и гонщики, и команда понимают, что им требуется больше», — приводит слова Хаккинена пресс-служба «Макларена».

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