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Стив Нильсен ушёл с поста спортивного директора ФИА

Стив Нильсен ушёл с поста спортивного директора ФИА
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Спортивный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Стив Нильсен подал в отставку менее чем через год работы, сообщает BBC.

Причина ухода функционера не называется, однако сообщается, что он был недоволен некоторыми аспектами своей работы. Так, Нильсен считал, что ФИА не вносит правки, необходимые для улучшения контроля над гонками.

До прихода в ФИА Нильсен успел поработать спортивным директором в «Тиррелле», «Бенеттоне», «Рено» и «Уильямсе».

Напомним, ранее ФИА провела расследование в отношении главы «Мерседеса» Тото Вольфа и его жены Сьюзи Вольф, вызвав негативную реакцию среди команд, единогласно заявивших, что они не способствовали началу проверки.

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