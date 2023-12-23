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Феттель: со временем имя Михаэля Шумахера перестанет быть таким нарицательным

Феттель: со временем имя Михаэля Шумахера перестанет быть таким нарицательным
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Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель высказался о смене поколений в большом спорте.

«В спорте всё меняется очень быстро. И это хорошо, время не должно стоять на месте. Имя Михаэля Шумахера всегда будет нарицательным, потому что его успехи и статистика очевидны. У Михаэля особая связь с «Феррари», он совершил чудо, собрал команду и удерживал её долгое время.

Хоть это и трудно представить, Михаэль Шумахер и Майкл Джордан будут восприниматься по-другому со временем. Они не исчезнут из учебников истории, но для многих детей сегодня имя Михаэля Шумахера уже не столь нарицательно. Он был героем моего поколения. Возможно, имя Лионеля Месси станет меньше, чем имя Эрлинга Холланда», — приводит слова Феттеля German Press Agency.

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