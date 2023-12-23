Коронель: Алонсо по-прежнему третий гонщик в Ф-1

Голландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте «Астон Мартин» испанце Фернандо Алонсо.

«Астон Мартин» провели замечательный сезон. Глоток свежего воздуха в Формуле-1, парню 42 года, а он даёт уроки молодёжи на стартовой решётке. Фернандо Алонсо это Йоп Зутемелк (голландский велогонщик. – Прим. «Чемпионата») в Формуле-1.

Опыт в автоспорте – мощное оружие, и я это знаю, мне 51 год, я лысый и седой. Алонсо не должен был подниматься на подиум в этой машине. Но он там оказался! Он по-прежнему третий на стартовой решётке.

Он по-прежнему целеустремлён и голоден до побед, словно ему 16 лет. Это прекрасно, в свои 42 года он прыгает в объятья механиков, и огонь в нём всё ещё горит», — приводит слова Коронеля издание Formule1.