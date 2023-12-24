В России продают «Оку» с электромотором. Она стоит 10 млн рублей

На площадке Auto.ru на продажу выставлен экспериментальный автомобиль «Ока» с электрическим двигателем, построенный в 1995 году. Таких электромобилей с индексом «ВАЗ-1111 Э» было выпущено на АвтоВАЗе восемь штук. Сообщается, что представленный экземпляр был предоставлен научно-исследовательскому аккумуляторному институту «Источник», силами которого машина сохранилась до наших дней.

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Автомобиль разгоняется до 30 км/ч за четыре секунды, а своей максимальной скорости в 100 км/ч достигает за 14 секунд. Также известно, что заряда аккумуляторных батарей хватает на сто километров, а заряжается автомобиль от обычной сети переменного тока.

Кроме того, у автомобиля уникальная приборная панель, которую от обычной отличают датчики вольтметров вместо стандартных показателей уровня топлива и температуры воды.

Отметим, что в последние годы электромоды становятся всё более популярны. Так, тюнинг-ателье Everrati недавно представило Porsche 964 RSR 3.8 1993 года с электромотором, а в январе на аукцион Barrett-Jackson будет выставлен Pontiac GTO 1966 года с силовой установкой от Tesla Model 3 Performance.