Hyundai выпустит водородно-электрический автомобиль, который выступит в гонках

Компания Hyundai планирует выпустить лимитированную серию N Vision 74, автомобиля с водородно-электрической силовой установкой, ранее показанной в концепт-каре. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Права на видео принадлежат Hyundai. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hyundai N Worldwide.

Автомобиль выполнен в стиле ретрокупе и приводится в движение силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и водородного двигателя. Изначально сообщалось, что мощность машины 670 лошадиных сил, однако инженерам Hyundai удалось увеличить её до 800 сил.

Предполагается, что Hyundai N Vision 74 будет выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров, при этом лишь 70 из них попадёт на рынок, а оставшиеся 30 предназначены для участия в гонках. Каких именно, пока неизвестно. Ожидается, что производство машины начнётся не ранее 2026 года.