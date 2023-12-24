Эксперт Ф-1 назвал лучшее выступление в 2023 году

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный эксперт Джолион Палмер поделился мнением о лучшем выступлении сезона.

«Это точно должен быть Карлос Сайнс в Сингапуре. Тогда «Ред Булл» выпал из борьбы и возможность завоевать победу появилась у всех. Сражались две «Феррари», два «Мерседеса» и Ландо Норрис, но победу одержал Сайнс, который провёл идеальную гонку

Создание «паровозика DRS» (болиды застревают друг за другом без возможности совершить обгон) – хорошая идея, но он реализовал её выше всяких похвал. Возможно, ни один другой пилот в Формуле-1 не смог бы такое провернуть», – приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

Напомним, победа Сайнса на Гран-при Сингапура стала единственной в сезоне, когда гонку не выигрывал пилот «Ред Булл».