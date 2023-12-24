Алонсо: для «Астон Мартин» наступают трудные времена

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о своём первом сезоне в британской команде, а также заявил, что не ждёт лёгких времён в обозримом будущем.

Напомним, Алонсо занял третье место в общем зачёте пилотов в 2023 году.

«Отправная точка оказалась несколько лучше, чем я ожидал. Но теперь начинаются настоящие трудности.

Я думаю, что первый шаг — я не скажу, что быть конкурентоспособным легко — но я думаю, что с таким количеством примеров, как «Альпин» в прошлом году, мы должны быть в пятёрке лучших или что-то в этом роде, наподобие того, когда мы были счастливы после нескольких уикендов.

Мы видим, насколько прибавила «Альфа Таури» в этом сезоне. Так что, скажем, первый шаг — войти в топ-10 претендентов — самый простой.

«Сейчас для „Астон Мартин“ наступает трудный период. Я думаю, что следующие два или три года — найти дополнительный элемент, создать что-то, чего нет ни у кого на данный момент, проявить творческий подход, быть инновационным — это, возможно, самый большой вопросительный знак, с которым нам предстоит столкнуться, и никто не знает ответа», — приводит слова Алонсо Autosport.