Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: вы должны начать говорить о Ферстаппене как об одном из величайших

Хорнер: вы должны начать говорить о Ферстаппене как об одном из величайших
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему о трёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене должны начать говорить как об одном из величайших пилотов в истории.

«Макс был просто невероятен в этом году. Его способность управлять машиной выходит за рамки дозволенного. Он научился прекрасно понимать ход гонки, следить за износом шин, понимать, когда наступают ключевые моменты, чтобы полностью проявить себя.

С рекордами, которых он сейчас достиг, став третьим гонщиком Формулы-1 по количеству завоёванных побед, трёхкратным чемпионом мира, с наибольшим количеством побед в отдельном сезоне, из-за всего того, что он сделал, вы должны начать говорить о нём как о величайших», – приводит слова Хорнера Racingnews365.

Материалы по теме
Хорнер: в Ферстаппене нет напыщенности и высокомерия, он просто один из ребят в боксах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android