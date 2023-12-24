Хорнер: вы должны начать говорить о Ферстаппене как об одном из величайших

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему о трёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене должны начать говорить как об одном из величайших пилотов в истории.

«Макс был просто невероятен в этом году. Его способность управлять машиной выходит за рамки дозволенного. Он научился прекрасно понимать ход гонки, следить за износом шин, понимать, когда наступают ключевые моменты, чтобы полностью проявить себя.

С рекордами, которых он сейчас достиг, став третьим гонщиком Формулы-1 по количеству завоёванных побед, трёхкратным чемпионом мира, с наибольшим количеством побед в отдельном сезоне, из-за всего того, что он сделал, вы должны начать говорить о нём как о величайших», – приводит слова Хорнера Racingnews365.