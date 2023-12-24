«Тебя порвут». Ньюи объяснил, почему три раза за карьеру в автоспорте отказал «Феррари»

Главный технический директор «Ред Булл» 64-летний Эдриан Ньюи назвал основной минус работы в «Феррари».

«У марки «Феррари» есть своя магия. Наверное, все, кто работает в автоспорте, в восторге от этой команды и не против присоединиться к ней, если такая возможность появится.

Ко мне «Феррари» обращалась уже три раза, хотя впервые произошло это ещё в 80-х, когда я работал в IndyCar. Это замечательный бренд с какой-то мистической аурой. По сути, это национальная команда Италии, со всеми соответствующими плюсами и минусами.

Какие минусы? Если ты не лучшим образом справляешься со своей работой, ты попадаешь под жёсткую критику, тебя просто порвут на куски. Само собой, в случае успеха ты становишься национальным героем, а это тоже чревато давлением», – сказал Ньюи в подкасте Formula for Success.

Напомним, «Ред Булл» стал безоговорочным победителем сезона-2023 в Формуле-1. Его гонщики Макс Ферстаппен и Серхио Перес уверенно заняли первые два места в общем зачёте пилотов, а в Кубке конструкторов команда более чем на 400 очков опередила ближайшего преследователя — «Мерседес».