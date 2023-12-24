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Стала известна причина возможного ухода Нильсена с поста спортивного директора Ф-1

Стала известна причина возможного ухода Нильсена с поста спортивного директора Ф-1
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Международная федерация автоспорта (ФИА) пока не делала официальных заявлений по поводу ухода Стива Нильсена с поста спортивного директора организации, сообщает Autosport.

Тем не менее, по информации источника, вопрос с уходом Нильсена уже решён. В качестве основной причины, побудившей последнего к данному шагу, называется разочарование тем, как велись операции в Формуле-1 и в каком направлении развивались дела. По итогам года ФИА столкнулась с критикой по ряду вопросов, включая ограничение трасс и стиль руководства президента Мохаммеда Бен Сулайема.

Напомним, в случае, если отставка Нильсена официально подтвердится, он проработает на данном посту всего 11 месяцев. Он заступил на него в январе 2023 года.

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