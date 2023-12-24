Расселл: Ферстаппен начал бороться за титул лишь на 7-й год в Ф-1. У меня всё впереди

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что не у всех сразу получается бороться за титул, а иногда нужно лишь подождать, чтобы потом добиться успеха.

«Мы все здесь, чтобы бороться за победы, ради борьбы за титул. И я говорю не только о 2000 сотрудниках «Мерседеса», я говорю об огромном количестве людей в «Феррари», «Макларене» и обо всех остальных командах чемпионата.

Но печальная реальность для Формулы-1 такова, что прямо сейчас только одна команда смогла всё сделать правильно. Я стараюсь смотреть на позитивные стороны. Мне 25 лет, я чувствую, что впереди у меня ещё лет 15 карьеры, это если я беру пример с Фернандо Алонсо. А смотря на Макса Ферстаппена, я понимаю, что он начал бороться за титул лишь на седьмой год в Формуле-1.

Так что, как бы обидно это ни было, нам нужно набраться терпения. При этом в Формуле-1 есть отличные гонщики вроде Шарля Леклера или Ландо Норриса, которые находятся в схожем положении, что и я. А раньше в таком же положении находился и Макс, вплоть до 2020 года. Так что я не слишком расстраиваюсь из-за всего этого», – приводит слова Расселла Crash.net.