В США построили деревянную Lamborghini. Она разгоняется до 90 км/ч

Американские энтузиасты построили реплику суперкара Lamborghini Countach с деревянным кузовом. Автомобиль способен ездить по дорогам общего пользования и развивать скорость порядка 90 км/ч, а также обладает дверями-ножницами — одной из отличительных черт Lamborghini.

Права на видео принадлежат Vice Grip Garage. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Vice Grip Garage.

Долгое время автомобиль, построенный с использованием комплектующих от Chevrolet Beretta и Pontiac Fiero, находился в гараже, однако его приобрели владельцы гаража Vice Grip Garage, после чего устроили автомобилю продолжительный тест-драйв. Деревянный Countach, впрочем, не смог проехать расстояние в 480 километров — сначала у машины начал перегреваться двигатель, а позже отказала трансмиссия.

Это уже не первый случай, когда энтузиасты создают реплики автомобилей с деревянным кузовом. Так, во Вьетнаме за 100 дней построили Tesla Cybertruck с кузовом из деревянных панелей.