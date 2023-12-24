Максу Ферстаппену отказали в аренде «Мерседеса»

Прокатная компания Six отказала пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену в прокате Mercedes AMG GT.

По их правилам столь мощные автомобили можно брать только после 30 лет, когда водитель имеет достаточно опыта, чтобы справиться с соответствующей мощностью и скоростью.

Чуть позже компания принесла свои извинения Ферстаппену, сообщив, что впредь будет предоставлять ему любые автомобили.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал свой третий подряд титул, став трёхкратным чемпионом мира Формулы-1. Его партнёр по команде Серхио Перес занял второе место в личном зачёте пилотов. Такие результаты помогли «Ред Булл» досрочно стать обладателем Кубка конструкторов.

Макс Ферстаппен в компании Ландо Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: