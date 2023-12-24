Риккардо: моя цель — однажды вернутсья в состав «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо рассказал о своём намерении вернуться в состав «Ред Булл».

«Я знал, что с учетом всего, что произошло за последние 12 месяцев, мне нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед.

Я не пытаюсь сказать что-то плохое про «Альфа Таури». В конце концов, мне пришлось перезагрузиться, и я думаю, что здесь мне нравится гораздо больше, чем я думал.

Очевидно, что моя цель – однажды вернуться в состав «Ред Булл», это было бы настоящей сказкой, и я бы с удовольствием выступал за «Ред Булл» до конца своей карьеры. Но я также стараюсь на зацикливаться на этом.»

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 34-летний Риккардо занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав шесть очков. В Кубке конструкторов его команда заняла восьмое место с 25 очками.

Безоговорочным победителем сезона стал «Ред Булл». Его гонщики Макс Ферстаппен и Серхио Перес уверенно заняли первые два места в общем зачёте пилотов, а в Кубке конструкторов команда более чем на 400 очков опередила ближайшего преследователя — «Мерседес».