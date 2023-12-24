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Представитель «Астон Мартин» назвал причины доминирования «Ред Булл»

Представитель «Астон Мартин» назвал причины доминирования «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин», испанец Педро де ла Роса высказался о доминировании команды «Ред Булл».

«Все понимают, как тяжело победить «Ред Булл». Всё должно сложиться по-вашему, а они должны совершить ошибки. Оглядываясь назад, я не могу сказать, что кто-либо был достаточно близок к тому, чтобы оказать давление на «Ред Булл» и заставить их ошибиться. Это причина, почему они не допустили никаких ошибок. Такова действительность. В Монако мы оказались очень близко, ближе, чем когда-либо, однако у «Ред Булл» всё равно было преимущество.

У них было преимущество в квалификации, а если его не было, вступало в силу преимущество в износе шин. Итак, у них попросту не было слабых сторон, они невероятно хороши, если говорить о гоночном темпе. В конечном итоге, это и стало ключом к успеху. Они проигрывали в квалификации, но другим командам не хватало темпа в гонке», — приводит слова де ла Росы Racingnews365.

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