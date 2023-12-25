Валттери Боттас объяснил, в каком случае Хэмилтон мог бы выступить лучше в 2023 году

Финский пилот «Заубера» Валттери Боттас поделился мыслями по поводу выступления своего бывшего товарища по команде Льюиса Хэмилтона («Мерседес») в минувшем сезоне Формулы-1. По мнению Боттасу, будь у Хэмилтона лучшая машина, он мог бы рассчитывать на более высокий результат.

«Был ли ограничен Льюис машиной? Да, безусловно. В 2023-м он набрал неплохое количество очков по сравнению со своим напарником по команде, и я думаю, что у него был сильный год, если не считать двух последних сложных гонок в концовке. Однако я думаю, что он определённо был ограничен», — приводит слова Боттаса Daily Express.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. У его товарища по команде Джорджа Расселла, занявшего восьмое место, в активе было 175 баллов.